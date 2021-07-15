В Югре под суд пойдет автолюбительница, которая пьяной катала на капоте машины свою знакомую и задавила ее насмерть

В Югре под суд пойдет автолюбительница, которая катала на капоте машины свою знакомую и задавила ее насмерть.

Следствием установлено, что 16 июня 2020 года 24-летняя девушка управляла легковым автомобилем «ВАЗ-21093», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Нарушив правила дорожного движения, запрещающих перевозку пассажиров вне кабины автомобиля, водительница допустила движение своего транспортного средства с находящейся на капоте своей знакомой.

Женщина-водитель вследствие невнимательности не справилась с управлением. В результате девушка упала с капота на дорогу и погибла под колесами автомобиля.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение выдвинуто по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Нижневартовск, Александр Никифоров

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