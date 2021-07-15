В Нефтеюганске будут судить предпринимателя, по вине которого погибли трое рабочих

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нефтеюганского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее смерть двух и более лиц).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель в приспособленном для проживания строении на участке крестьянско-фермерского хозяйства в поселке Сингапай допустил эксплуатацию электрической плиты с нарушением требований пожарной безопасности.

В результате пожароопасного аварийного режима работы электроустановки 21 ноября 2020 года произошло короткое замыкание и возгорание указанного строения.

Трое работников, которые находились в это время в данном помещении, погибли от отравления угарным газом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Нефтеюганск, Александр Никифоров

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