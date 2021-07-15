Сургутские медики начинают ревакцинацию от ковида

В Сургуте медики начинают ревакцинацию от ковида. Прививки от инфекции они получили одни из первых -еще в конце прошлого года. Согласно последним рекомендациям, спустя полгода после вакцинации врачи начали ставить прививки повторно. Так, ревакцинация в Сургутской городской клинической больнице проводится при помощи поликлиники №4. Специально для этих целей в больнице оборудовали прививочный пункт, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

«Я сама была привита одной из первых. Как и большинство представителей медицинского сообщества, работники нашей больницы прекрасно понимают опасность заболевания, а потому ответственно подходят к вопросу вакцинации. Сейчас прививаются в основном те, кто вышел из декрета, вернулся из отпусков, некоторые уже проходят повторную вакцинацию», – рассказала «СургутИнформ-ТВ» главная медицинская сестра Сургутской городской клинической больницы Людмила Быкова.

По состоянию на 13 июля в Югре первую прививку поставили почти 414 тысяч человек (54,33% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации). Завершили курс вакцинации почти 300 тысяч жителей.

Напомним, что накануне в Югре был выявлен 181 новый заболевший коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 62 297 случаев ковида.

Сургут, Александр Никифоров

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