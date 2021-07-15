Югорчане опять стали жертвами мошенников, поверив в низкие цены на билеты

Жители Нижневартовска в очередной раз стали жертвами мошенников, поверив в низкие цена на билеты.

Как сообщает пресс-служба УВД по ХМАО-Югре, в период отпусков традиционно растет число обращений граждан в правоохранительные органы. Жители Югры все чаще сообщают, что становятся жертвами мошеннической схемы, связанной на продаже железнодорожных и авиабилетов онлайн.

В большинстве случаев злоумышленники ловят своих жертв на сайтах, предоставляющих соответствующие услуги и порой даже маскирующихся под официальные Интернет-сервисы крупнейших российских транспортных компаний.

Так за прошедшие сутки в УМВД России по Нижневартовску обратились двое жителей города, которые попались на уловки преступников.

42-летняя вартовчанка хотела приобрести дешевые авиабилеты в Тюмень. На одном из сайтов сети Интернет женщина выбрала подходящий для неё вариант, стоимостью 3824 рубля. После того как для оплаты женщина ввела номер карты и защитный трехзначный код, ей пришло уведомление о списании денег. В результате билеты пострадавшая так и не получила, а сайт вскоре оказался заблокирован.

Аналогичный случай произошел и с мужчиной 1963 года рождения, который хотел купить в Интернете два билета на самолет в Уфу. Он перешел на сайт, ввел паспортные данные и информацию по банковской карте и нажал кнопку «Оплатить». В тот же миг с его счёта были списаны 3600 рублей. Правда, билет в ответ ему так и не прислали – сайт выдал ошибку и попросил повторить платеж, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Нижневартовск, Елена Васильева

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