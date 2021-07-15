В ХМАО из нефтепровода «РН-Юганскнефтегаз» вытекло до 100 тонн нефти

подробности очередного ЧП, связанного с утечкой нефти, публикует сегодня издание NEFT.

Об аварии стало известно 13 июля 2021 года. На Малобалыкском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе из трубопровода «РН-Юганскнефтегаз» вытекло от 60 до 100 тонн нефти. Об этом NEFT сообщил исполняющий обязанности главы Природнадзора Югры Александр Бирюков.

В компании «Транснефть» узнали, что из трубопровода «Нижневартовск – Курган – Куйбышев», принадлежащего дочке «Роснефти», произошла утечка нефтепродуктов. Компания попыталась скрыть это при помощи строительной техники.

В Природнадзоре Югры озвучили предварительные цифры по объему утечки эмульсии и площади загрязнения после аварии. «По информации «Роснефти», площадь загрязнения 0,6 га. Объем вылитой нефтяной эмульсии – от 60 до 100 тонн», – сказал Бирюков

Он добавил, что 14 июля на место аварии выезжали сотрудники полиции, а 15 июля туда отправятся специалисты Природнадзора ХМАО и Нефтеюганской районной прокуратуры, чтобы уточнить площадь загрязнения и определить объем ущерба. По словам Бирюкова, угроза попадания нефти в водоем отсутствует.

Ранее NEFT писала, что по данным «Транснефти», вытекшая из трубопровода нефть попала в ручей, впадающий в реку Малый Балык. Площадь загрязнения составила приблизительно 30 на 200 метров. В компании считают, что действия работников «РН-Юганскнефтегаз» по скрытию факта розлива создали реальные риски повреждения и вывода из строя магистральных нефтепроводов.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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