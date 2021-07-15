В Югре за сутки резко выросла площадь лесных пожаров

В Ханты-Мансийском АО за сутки площадь лесных пожаров выросла 4 раза. На утро 15 июля в лесах региона горят более 3 тысяч га. Днём ранее огонь был зафикисрован на территории 710 га. Об этом сообщается в ежедневной сводке Авиалесоохраны.

За минувшие сутки число пожаров увеличилось с 10 до 12. На землях лесного фонда огнём пройдено 3 028 га. Три пожара на землях Берёзовского лесничества локализованы. В регионе действует 1-4 класс пожарной опасности.

Особый противопожарный режим введён в Березовском районе. Лес в муниципалитете горит на площади 1,2 тысячи га. Ещё один крупный пожар действует в Кондинском районе на площади 1,7 тысячи га.

Всего в ХМАО, по данным депнедра и природным ресурсам, с начала пожароопасного периода зафиксировано 227 пожаров в лесной местности.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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