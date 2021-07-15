В Югре директор предприятия задолжал сотрудникам миллион

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского АО гендиректор предприятия пойдёт под суд за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом рассказали в пресс-центре прокуратуры автономного округа.

В надзорном ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, которое завели на гендиректора ООО «Техсервис». Мужчину обвиняют по статье, связанной с невыплатой заработной платы работникам.

В ходе судебного разбирательства удалось выяснить, что глава организации в течение минувшего года не платил зарплату 11 работникам. Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей. В надзорном ведомстве уточнили, что у мужчины также имелась возможность заплатить сотрудникам, но деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Работникам организации уже вернули часть зарплаты в размере 700 тысяч рублей. На имущество злоумышленника наложили арест. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд для дальнейшего разбирательства.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

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