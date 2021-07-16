За сутки в Югре ковид выявлен ещё у 191 человека

В Югре за сутки подтвержден 191 новый случай заражения COVID-19 в 20 муниципалитетах. С начала пандемии в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 62 488 случаев новой коронавирусной инфекции. По количеству выявленных случаев коронавируса лидируют Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. 49, 22 и 16 заболевших соответственно, сообщает региональный оперштаб.

На момент выявления инфекции у 157 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 32 врачи диагностировали пневмонию, двое переносят вирус бессимптомно.

Как сообщает оперштаб, за истекшие сутки статистика летальности от ковида увеличилась на 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 866 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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