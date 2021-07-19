В Югре назван лидер среди муниципалитетов по вакцинации от COVID-19

Ханты-Мансийский район стал первым муниципалитетом в ХМАО, в котором от коронавируса привили 60% взрослого населения. На 19 июля там вакцинировано более 5,8 тысячи югорчан из запланированных 9,8 тысячи человек. Об этом директор депздрава Югры Алексей Добровольский сообщил в своем Telegram-канале.

Власти ХМАО рассчитывают, что минимальную планку в 60% привитых взрослых, что составляет 755,5 тысячи человек, в регионе удастся пройти к середине сентября.

Согласно опубликованной статистике, к показателю в 60% близки такие муниципалитеты, как Белоярский, Октябрьский и Кондинский районы. В аутсайдерах – Нягань, Нефтеюганский район и Нефтеюганск. В последнем прошли вакцинацию только 35% от плана.

По данным главы депздрава, за минувшую неделю число привитых в Югре выросло на 4%. На данный момент вакцинировано 437 785 югорчан или 57,9% от плана, или 25,9% от всех жителей округа.

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