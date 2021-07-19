В Югре зафиксирована вспышка лептоспироза у крупного рогатого скота

В Нижневартовском районе Югры июле в одном из фермерских хозяйств зафиксирована вспышка лептоспироза у крупного рогатого скота. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаев заболевания среди людей не установлено, но ветеринарной службой и Роспотребнадзором проведен комплекс ограничительных и профилактических мероприятий. За работниками хозяйства установлено медицинское наблюдение.

По данным эпидемиологического мониторинга, заражённость лептоспирами грызунов в Югре в 2020 году составила 6%. Инфицированных грызунов обнаруживали в Октябрьском и Нижневартовском районах, городах Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Лангепас.

Напомним, что лептоспироз – острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира. Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой.

Инкубационный период в среднем составляет около недели, лечение больных лептоспирозами необходимо проводить только в стационаре.

Лептоспироз считается наиболее распространенным зоонозом в мире. Встречается на всех континентах, кроме Антарктиды, особенно широко распространен в тропических странах. Риск заражения лептоспирозной инфекцией значительно возрос в связи с популярностью отдыха в странах тропического и субтропического поясов, туризма, спортивной и любительской рыбной ловли, виндсерфинга, рафтинга и других видов спорта, связанных с контактом с водой.

Передача инфекции у животных происходит через воду и корм. Заражение человека чаще всего происходит при контакте кожи и слизистых оболочек с водой, загрязненной выделениями животных. Имеет значение контакт с влажной почвой, а также при убое зараженных животных, разделке мяса, при употреблении некоторых продуктов (молоко и др.), загрязненных выделениями инфицированных грызунов. В природных очагах человек заражается, как правило, в летне-осенний период, во время сельскохозяйственных работ (покосы сырых лугов, уборка сена и т. п.), охоты, рыбной ловли, гидромелиоративных работ, туристических походов, при купании, употреблении воды из случайных непроточных водоемов и т. д.

Меры профилактики:

● Профилактика лептоспироза осуществляется путем проведения комплекса

мероприятий по охране открытых водоемов от загрязнений, защите пищевых и сельскохозяйственных объектов от грызунов, по гигиеническому обучению лиц, профессионально связанных с животными (в том числе владельцами собак), по информированию и образованию потребителей.

● Владельцы собак должны в обязательном порядке прививать своих питомцев против лептоспироза.

● Необходимо проводить охрану водоемов от загрязнения выделениями больных животных и носителей.

● Открывая дачный сезон необходимо сделать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств во всех помещениях (дачные домики, сторожки, вагончики);

● Уборку помещений проводить в защитной одежде (халаты, сапоги, рукавицы, маски), территорию дачного участка необходимо освободить от мусора, сухостоя, валежника.

● При работе с землей использовать перчатки, после чего обязательно вымыть руки;

● Храните продукты в плотно закупоренной посуде, недоступной для грызунов (в закрытых шкафах), выбросьте продукты с признаками порчи;

● Руководители предприятий животноводства и переработки животноводческой продукции вне зависимости от форм собственности обязаны:

– выполнять требования по профилактике, своевременному выявлению заражения возбудителем лептоспирозами животных;

– обеспечивать работающий персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, предусматривать наличие бытовых помещений на производстве (в хозяйстве);

– организовывать проведение плановой дератизации.

Для профилактики лептоспироза имеется вакцина, вызывающая развитие специфического иммунитета длительностью 1 год.

Плановой иммунизации подлежат лица, относящиеся к группам профессионального риска заражения (в любое время года), а также лица, направляемые на строительные и сельскохозяйственные работы в места активно действующих природных и хозяйственных очагов лептоспирозов (не позднее чем за месяц до начала работ).

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 19.07.21

В Югре назван лидер среди муниципалитетов по вакцинации от COVID-19. / За сутки в Югре ковид выявлен ещё у 191 человека. / В Югре директор предприятия задолжал сотрудникам миллион. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»