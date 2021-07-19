ХМАО-Югра: за сутки еще 182 человека заболели ковидом

Еще у 182 человек за минувшие сутки в Югре подтвердился ковид. Как с начала пандемии коронавирус нового типа был подтвержден у 63 тысяч 47 человек. Инфекция была выявлена в 20 муниципалитетах, лидерами по заболеваемости являются Сургут – 53 человек, Ханты-Мансийск – 32 человека, а также Урай – 16 человек.

На момент выявления у 160 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 19 – зафиксирована пневмония, трое переносят вирус без проявления симптоматики.

В больницах Югры находится 138 пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме, 109 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Статистика летальности за минувшие сутки пополнилась еще шесть случаями, за весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 884 человека.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.07.21

В Югре зафиксирована вспышка лептоспироза у крупного рогатого скота. / В Югре назван лидер среди муниципалитетов по вакцинации от COVID-19. / За сутки в Югре ковид выявлен ещё у 191 человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»