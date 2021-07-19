Уралец собрал ОПГ, чтобы украсть 500 тонн нефти

В Югре суд вынес приговор ОПГ, которая воровала нефть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ХМАО-Югре, в марте 2019 года житель Свердловской области создал в Советском районе Югры преступную группу из шести человек. Ее целью стало хищение нефти с последующей перепродажей.

За пять месяцев злоумышленники похитили 516 тонн товарной нефти с территории ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь», причинив ущерб на сумму свыше 12 млн рублей.

В конце июля 2019 года члены преступной группы после осуществления очередной несанкционированной врезки в нефтепровод, принадлежащий ТПП «Урайнефтегаз», был задержаны.

По итогам расследования членам ОПГ суд, в зависимости от роли каждого участника, вынес обвинительные заключения. Организатору группы назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс рублей, одному из активных участников группы – назначено 4 лет 4 месяцев лишения свободы со штрафом 400 тыс рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Другим участникам группы судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 3 лет 9 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

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