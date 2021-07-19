В Югре резко выросла площадь лестных пожаров

В Югре за минувшие сутки резко выросла площадь лестных пожаров. На территории округа их зафиксировано 20. Огнем охвачена территория более, чем 4 тысячи гектар. Как напоминает региональный «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности», еще в минувшую пятницу, 16 июля, пожаров было 14.

По оперативной информации регионального ГУ МЧС, на 19 июля горят леса в Березовском, Урайском, Кондинском и Октябрьском лесничестве на общей площади 4691,70 га.

Уточняется, что всего с начала пожароопасного периода 2021 года на территории округа зарегистрировано 238 природных пожаров, на площади 12664,88 га. За аналогичный период 2020 года на территории ХМАО зарегистрировано 221 природный пожар, на площади 28665,06 га.

Напомним, что с мая в округе действует особый режим в связи с лесными и ландшафтными пожарами – виной всему стали ранняя весна и довольно теплое лето.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.07.21

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