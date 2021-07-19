Лже-брокер получил с жительницы Самарской области почти миллион

В полицию Нижневартовска обратилась очередная жертва мошенников. Поверив обещаниям дополнительного заработка, женщина потеряла почти 900 тысяч рублей.

51-летняя женщина пояснила в полиции, что еще в апреле текущего года она нашла сайт с рекламой дополнительного заработка, заполнила анкету и стала ждать, когда с ней свяжутся. Спустя несколько часов женщине позвонил представитель инвестиционной компании «Финкапитал».

Звонивший под предлогом заработка на бирже убедил гражданку оформить кредит на сумму 558 тысяч рублей и перевести на брокерский счет. Желая скорее заработать, пострадавшая выполнила все условия. После чего мнимый брокер под предлогом различных комиссий и курьерской доставки, убедил заявителя оформить кредит на сумму 322 165 рублей и также перевести денежные средства. Ничего не заподозрив, женщина оформила еще один кредит и перечислила деньги на счета мошенников.

Лже-брокер сообщил, что выигрыш поступит через 2 недели и с ней свяжется курьер для того, чтобы передать заработанные деньги. Но спустя указанное время гражданка уже находилась в Нижневартовске на рабочей вахте и решила позвонить и уточнить по поводу доставки денег, но на связь с ней никто не вышел. Только после этого женщина поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил 880 165 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи159 УК РФ, сооьщили в пресс-службе УВД по ХМАО-Югре.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 19.07.21

Поставщики тепла в Югре задолжали более полумиллиарда рублей. / Югорский волейболист не поместился в номер в олимпийской деревне в Токио. / В «тюменскую матрешку» придет жаркая и дождливая погода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»