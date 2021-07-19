Поставщики тепла в Югре задолжали более полумиллиарда рублей

В ХМАО сумма долга теплоснабжающих организаций перед поставщиком газа достигла 559 млн рублей. Такая цифра была озвучена на совещании по вопросу погашения задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Север». В числе злостных неплательщиков – ТСО Пыть-Яха, Нягани, Югорска, Советского. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Во время встречи замгубернатора ХМАО Алексей Охлопков и глава управления контроля расчётов с социальными потребителями компании «Газпром межрегионгаз» Александр Фролов договорились, что регион к началу отопительного сезона погасит задолженность и обеспечит ее отсутствие к концу 2021 года.

«Дебиторская задолженность окружных ТСО, которая итак прострочена, с января 2021 года увеличилась на 489 млн рублей и на 1 июля составила 559 млн рублей. Среди крупнейших должников числятся МУП «УГХ» Пыть-Яха с задолженностью 140 млн рублей, МУП «СТВК» Советского – 106 млн рублей, МКП МО Нягани «НРК», которая задолжала 84 млн рублей, а также и югорское МУП «Югорскэнергогаз», у которого долг составляет 57 млн рублей. Все 4 предприятия систематически не производят оплату за потреблённый природный газ», – сообщил Александр Фролов.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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