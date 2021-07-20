Заболеваемость падает: в ХМАО за сутки выявили 178 случаев коронавируса

В Югре наблюдается тенденция к спаду заболеваемости коронавирусом. Если накануне случаев инфицирования было 182, то сегодня оперативный штаб отчитался о 178 лабораторно подтвержденных эпизодах ковида. Заболевшие были зафиксированы 17 муниципалитетах региона, тогда как в последние дни их обычно было 20. По информации оперативного штаба округа, больше всего положительных тестов в Сургуте – 61. Второе место занимает Нижневартовск – 19 заболевших. На третьем месте по выявляемости инфекции – Нефтеюганск с показателем в 13 человек. Всего за время пандемии в округе заболело 63 225 человек.

На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 – зафиксирована пневмония, у 3 – никаких симптомов не было.

В больницы округа госпитализированы 140 пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое, 104 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в региональном оперштабе зафиксировали 5 случаев летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 889 человек.

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 216 человек, за весь период пандемии – 59 867.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.07.21

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