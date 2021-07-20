В Нижневартовске двое мужчин заперли собутыльника в его собственном доме и требовали вернуть вымышленный долг в 35 миллионов

В Нижневартовске под суд пойдут двое мужчин, которые удерживали собутыльника в его собственной квартире, били и вымогали 35 миллионов рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ХМАО-Югре, обвиняемые с 29 по 30 мая 2021 года, находясь вместе с потерпевшим в квартире, при распитии спиртных напитков под надуманным предлогом пропажи денежных средств высказали в его адрес требование вернуть деньги, иначе они его побьют.

Два дня потерпевший был заложником злоумышленников и не мог покинуть свое жилье.

Обвиняемые все это время били свою жертву и заставили написать им долговые расписки на общую сумму в 35 миллионов рублей. Незаконное удержание продолжалось до тех пор, пока его не пресекла полиция.

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу по пунктам «б, в» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия в целях получения имущества, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему) и статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 20.07.21

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