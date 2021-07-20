В Югре резко растёт заболеваемость кишечными инфекциями

В Югре за неделю возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 28,8%. В целом на 27 неделе превышение среднеокружных показателей отмечено в пяти муниципалитетах – Сургуте, Нягани, Ханты-Мансийске, Сургутском и Нефтеюганском районах. Об этом сообщила начальник управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьёва.

В тоже время чиновник отметила, что среднемноголетний уровень пока не превышен, ведь школы закрыты, детские сады тоже работают в ограниченном режиме. Тем не менее, по словам Соловьевой, заболеваемость начала расти и это не очень хороший показатель.

Руководитель регионального Роспотребнадзора рекомендовала принять меры в муниципалитетах, чтобы не допустить возникновения очагов и снизить распространение заболеваемости.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.07.21

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