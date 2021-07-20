В ХМАО снова идёт непогода

В среду, 21 июля, в Югре ожидают сильные дожди, ветер и грозы, сообщает МЧС по ХМАО.

По информации синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 16-17 метров в секунду. МЧС предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций и отключении электричества.

Спасатели также просят жителей по возможности оставаться дома. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и снизить скорость во время дождя и неблагоприятной погоды на дороге.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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