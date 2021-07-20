Бывший инспектор Госжилнадзора Югры предстанет перед судом за взятки

Взяток и услуг на сумму более двух миллионов рублей получила от застройщиков инспектор Жилстройнадзора Югры – теперь уже бывший. Она обвиняется по трем статьям УК РФ, и, как сообщили в прокуратуре округа, уголовное дело уже передано в суд.

По информации следствия, в 2019 году обвиняемая выдала застройщикам в Мегионе фиктивные заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Между тем, в списке четырех многоквартирных домов, на которые по подложным документам было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, есть и жильё для детей-сирот.

Сейчас на имущество обвиняемой наложен арест: решение о взыскании штрафа или возможной конфискации, а также мере пресечения предстоит принять суду.

Мегион, Александр Непомнящий

Мегион. Другие новости 20.07.21

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