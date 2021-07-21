Полтысячи протоколов выписали полицейские в Югре за нарушение масочного режима

Почти полтысячи протоколов за неделю выписали полицейские в Югре за нарушение масочного режима. Сотрудники правоохранительных органов продолжают патрулировать места массового скопления людей и проверять, как посетители ТРЦ и предприятий общепита соблюдают требования Роспотребнадзора. Статистику нарушений озвучили в ходе заседания регионального оперштаба.

За прошлую неделю сотрудники полиции выписали 475 протоколов. Подавляющее большинство случаев нарушения масочного режима зафиксирована в торговых центрах и магазинах. При этом было отмечено, что в общественном транспорте таких нарушений было выявлено всего 13.

Вместе с полицейскими и представителями Роспотребнадзора в подобных рейдах участвуют и сотрудники Росгвардии. Проверяют соблюдение предписанных санитарных норм не только жителями региона, но и предприятиями.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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