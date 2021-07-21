Три района Югры планируют развивать туризм и продвигать его в интернете

В 2021 году в трех районах ХМАО планируют написать мастер-план по развитию туризма. «В регионе утверждён план мероприятий на 2021-2023 годы. В текущем году будут приняты комплексные мастер-планы для Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского муниципальных районов. В 2022 году планами будут охвачены ещё три муниципалитета, – рассказал и. о. директора департамента промышленности Алексей Михеев, которого цитирует «Вестник Сургутского района».

В июне в ХМАО приняли изменения в концепцию развития туризма. Документ синхронизирован со стратегией развития туризма в РФ до 2035 года. В нём учтены изменения, происходящие на внешнем и внутреннем рынках туризма. В концепции применён агломерационный подход, определены приоритетные, перспективные туристические территории, развитие которых будет осуществляться в соответствии с комплексными мастер-планами. Особая роль отведена цифровизации и продвижению турпродуктов в интернет-пространстве, пишет «Вестник Сургутского района».

Сургут, Елена Васильева

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