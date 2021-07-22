В ХМАО за сутки выявили 186 случаев коронавируса за сутки

В Югре за минувшие сутки лабораторно подтвердили 186 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах региона. За все время пандемии в округе заболело 63 594 жителей округа.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов за последние 24 часа получено в Сургуте – 49. В Ханты-Мансийске подтверждено 34 случая заболевания, в Нефтеюганске – 12.

На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь проходит бессимптомно. Состояние 137 пациентов, госпитализированных в Югре, оценивается как тяжелое, 99 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в региональном оперштабе зафиксировали 6 случаев летального исхода от осложнений вызванных коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерло 902 человека.

За сутки больничные по коронавирусу закрыли 167 человек, за весь период пандемии вылечилось 60 215 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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