Житель Ханты-Мансийска убил попутчицу и спрятал тело так, что жертву искали два года

В Ханты-Мансийске суд вывнес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который убил попутчицу и спрятал ее тело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ХМАО-Югре, подсудимый 11 ноября 2018 года в ночное время вместе с 79-летней знакомой на принадлежащем ему автомобиле ехал из Советского в столицу округа.

Во время поездки между мужчиной и пенсионеркой возник конфликт. Подсудимый вышел из машины, схватил пожилую женщину и с силой бросил ее на проезжую часть. Пенсионерка ударилась головой и скончалась.

После этого злоумышленник переместил тело женщины на участок обочины встречного движения и бросил в кювет.

В течение двух лет пожилая женщина считалась без вести пропавшей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов установлена причастность мужчины к исчезновению пенсионерки.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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