В Нижневартовске ребенок на самокате попал под машину

В Нижневартовске днём 21 июля 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», сбил ребенка. Мальчик семи лет пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Югре, в результате ДТП ребенок был травмирован и госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

4 водителя задержаны за управлением транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

Нижневартовск, Елена Васильева

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