Жителей Нижневартовского района заставляют пить грязную воду

Прокуратура пытается добиться чистой питьевой воды для жителей Нижневартовского района. В ходе проверки качества жидкости, которую получают в краны обитатели поселков Аган, Вата, Зайцева речка, Ларьяк, а также сел Корлики и Вампугол , выяснилось, что водоснабжение носит неудовлетворительный характер. В частности, оказалось, что питьевая вода поставлялась муниципальным унитарным предприятием «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» в нарушение требований санитарных правил – с превышение нормативов по уровню содержания железа, марганца, аммонийного азота. Так, концентрация железа в отобранных пробах воды превышала установленный норматив более чем в 1,5 раза.

В связи с тем, что ухудшение качества воды может повлечь распространение массовых инфекционных заболеваний, прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на предприятие и администрацию Нижневартовского района обязанности провести комплекс мероприятий по доведению качества воды до установленных нормативов.

Суд полностью удовлетворил исковое заявление прокурора.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Нижневартовск, Елена Васильева

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