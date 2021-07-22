В Югре 4 подельника совершили договорной «разбой»

Сотрудники полиции ХМАО задержали четверых подозреваемых в нападении на водителя одной из транспортных компаний. Выяснилось, что его коллега, договорился с тремя злоумышленниками о похищении денежных средств во время очередного рейса. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

Нападение произошло на трассе Сургут – Нижневартовск, на 177 км автодороги. Потерпевшие, двое жителей Нижневартовска, обратились с заявлениями в полицию. В ходе проверки и объявленного плана «Перехват» удалось задержать троих нападавших.

«Обвиняемые, угрожая пневматическим пистолетом, похитили у водителя 105 тысяч рублей», – сообщили в ведомстве.

Инициатором нападения стал 27-летний житель Нижневартовска, который работал грузчиком-экспедитором в одной из транспортных компаний. Он договорился с тремя подельниками о похищении средств и, когда они с водителем будут в нужной точке, он сообщит о начале «дела».

Вскоре он позвонил и указал на их местоположение. Спустя несколько минут злоумышленники подъехали и обокрали водителя. После аферы коллега остался вместе с водителем и подал заявление о нападении в полицию, однако его обман удалось раскрыть. На всех четверых заведено уголовное дело по статье разбой. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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