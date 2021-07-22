В Югорске спасли ребенка, который проглотил металлическую шайбу

В Югорске медики спасли ребенка, который проглотил шайбу. Как рассказали в пресс-центре депздрава автономного округа, малыш трёх лет проглотил металлическую шайбу, которая застряла у него в пищеводе. Малышу в срочном порядке потребовалась госпитализация.

«Просим родителей заниматься профилактикой детского травматизма», – обращают внимание в окружном депздраве.

Медицинские работники провели операцию под общим наркозом. После этого ребёнку в течение дня пришлось находиться в отделении реанимации под наблюдением специалистов. Лишь через сутки его выписали из медицинского учреждения.

Югорск, Александр Непомнящий

Югорск. Другие новости 22.07.21

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