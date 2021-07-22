Небо над Сургутом временно закроют для полетов

Над Сургутом планируют временно закрыть воздушное пространство. Об этом сообщает NOTAM.

По какой причине будет перекрыто небо – пока неизвестно. Движение воздушных судов будет приостановлено в районе 40 км от сургутского аэропорта.

«Это случится 22 июля вечером, около 21:40 по местному времени. Предположительно небо могут перекрыть из-за прибытия важной персоны. Борт, прибывающий в это время, совершит техническую посадку для дозаправки», – сообщают в социальных сетях местные жители.

Из-за перекрытия неба расписание полетов в аэропорту Сургута не изменилось, отмечает корреспондент «Нового Дня». В этом можно удостовериться, взглянув на онлайн-табло.

Сургут, Александр Непомнящий

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