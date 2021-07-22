Небо над Сургутом закроют из-за самолёта президента Швейцарии

Стала понятна причина перекрытия сегодня вечером неба над Сургутом. Как уже сообщал «Новый День», в местном аэропорту ждали прибытия некоей важной персоны. Как выяснилось, полеты временно запрещаются из-за технической остановки борта президента Швейцарии. Самолёт приземлится в четверг, 22 июля, для дозаправки. Об вынужденном приостановлении движения воздушных судов сообщает NOTAM.

Делегация президента Швейцарии летит в Токио на открытие Олимпийских игр. Пассажиры не будут покидать самолёт. Он приземлится только для дозаправки, так как над городом проходит одна из международных авиа-трасс.

Ранее сообщалось, что движение воздушных судов будет приостановлено в радиусе 40 км от сургутского аэропорта. Небо будет закрыто с 21:40 до 22:00.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 22.07.21

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