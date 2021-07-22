В Сургуте из-за вспышки ковида наращивают коечный фонд

В Сургутской окружной клинической больнице примерно на 200 мест увеличен коечный фонд ковидного госпиталя. Сейчас он рассчитан на 800 коек. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения. Связано это с тем, что количество заболевших Сovid-19 в Сургуте растет.

По данным пресс-службы СОКБ, только за минувшие сутки в эту клинику было госпитализировано более 60 человек с covid-19. Таким образом сейчас там проходят лечение 550 человек, заболевших коронавирусом. 31 пациент – в реанимации, 14 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, среди пациентов в ковидном госпитале есть 8 детей в возрасте от 4 до 17 лет.

Сургутская окружная клиническая больница обращает внимание, что из-за того, что для ковидного госпиталя освобождена дополнительная площадь 9-этажного терапевтического корпуса, изменена маршрутизация пациентов. Дополнительная информация по этому поводу есть в соцсетях Сургутской окружной клинической больницы.

Сургут, Александр Непомнящий

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