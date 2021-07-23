Югорчанка в течение двух недель переводила деньги на счета, которые ей диктовали по телефону незнакомые люди

Жительница Нижневартовска стала очередной жертвой мошенников. Она в течение двух недель переводила деньги на счета, которые ей диктовали по телефону.

В начале июля женщине позвонил неизвестный и представился «сотрудником» Сбербанка. На другом конце провода сообщили, что денежные средства потерпевшей находятся под угрозой, потому что ее личные данные оказались в общем доступе. Позже в разговор вступила другая девушка, представившись работником юридического отдела. Она убедила вартовчанку срочно взять кредит, чтобы обезопасить свой счет.

Испугавшись страшных последствий, женщина начала выполнять все указания злоумышленников. Сначала она обналичила личные средства общей суммой более 1,7 миллионов рублей. Потом взяла четыре кредита в разных финансовых организациях. К слову, на все вопросы сотрудников горожанка просто отвечала, что ей нужны деньги на свадьбу ребенка, уточнили полицейские.

«На протяжении 14 дней югорчанка переводила на счет мошенников денежные средства. Она совершила 293 транзакции на 46 абонентских номеров и 5 операций на неизвестные счета», – сообщили в МВД России по ХМАО-Югре. Общая сумма переводов составила 5 миллионов 834 тысячи рублей.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 22.07.21

В Сургуте из-за вспышки ковида наращивают коечный фонд. / Небо над Сургутом закроют из-за самолёта президента Швейцарии. / Небо над Сургутом временно закроют для полетов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»