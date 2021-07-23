Почти 400 мигрантов прописал у себя в квартире предприимчивый вартовчанин

В Нижневартовске предприимчивый местный житель прописал на своей жилплощади 398 мигрантов. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО после подведения итогов профилактической работы в сфере миграционных отношений.

В этом году в Югре оперативники выявили 698 административных правонарушений среди иностранных граждан. Возбуждено 53 уголовных дела, связанных с незаконной миграцией. Также Выявлен 1 иностранный гражданин, находящийся в международном розыске.

Кроме этого, во время проведения спецопераций было выявлено 89 нарушений, связанных с незаконной работой мигрантов. В отношении недобросовестных предпринимателей возбуждены уголовные дела.

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