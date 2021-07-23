Жители югорского села не дали санавиации забрать мужчину с подозрением на COVID-19

Жители югорского села Селиярово не дали санавиации забрать мужчину с подозрением на COVID-19. Инцидент произошел еще 1 июля, но о нем стало известно только сейчас, когда видео с места инцидента стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, что из приземлившегося вертолета люди в защитных костюмах выгрузили спецоборудование. Местным жителям не понравилось происходящее, они начали обвинять мужчин в распространении заболевания по селу.

В депздраве Югры журналистам «Я1»(n24.ru) сообщили, что специалисты готовились госпитализировать пациента с подозрением на COVID-19. С собой у них был специальный бокс для перевозки заболевших. Выполнить задание им помешали местные жители, которые начали проявлять агрессию. В итоге вертолету пришлось улететь, пациента удалось забрать с другой вертолетной площадки.

«Пациента благополучно доставили в больницу Ханты-Мансийска», – подчеркнули в ведомстве.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.07.21

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