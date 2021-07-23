В ХМАО за сутки выявили 185 случаев коронавируса

В Югре лабораторно подтвердили 186 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах региона, за все время пандемии заболело 63 779 жителей округа. По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов в Сургуте – 43. В Ханты-Мансийске – 34, В Советском районе – 19.

На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 5 болезнь проходит бессимптомно. Состояние 133 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в региональном оперштабе зафиксировали 5 случаев летального исхода от осложнений вызванных коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 907 человека. За сутки излечились 210 человек, за весь период пандемии – 60 425 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.07.21

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