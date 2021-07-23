В Нефтеюганском районе в столкновении «Приоры» и КамАЗа погиб человек

ДТП со смертельным исходом произошло этой ночью в Нефтеюганском районе. В половине второго ночи на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск «Лада Приора» столкнулась с КамАЗом. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Уйти от столкновения с грузовиком он не успел. Многотонный КАМАЗ практически раздавил «Приору».

От полученных травм 25-летний водитель скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, добавили в окружном УМВД.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 23.07.21

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