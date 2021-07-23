В Нижневартовске вновь открыли обсерватор

В Нижневартовске растёт число заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили на заседании муниципального оперативного штаба, в день заболевает 15-17 человек.

По состоянию на 23 июля в инфекционном госпитале из 390 коек занято 294. В настоящее время там находится три ребёнка и одна беременная женщина. За сутки в госпиталь поступило 47 новых пациентов. Выписано 33 человека. В реанимации сейчас находится 30 больных, 25 из них на ИВЛ.

Часть пациентов переводят в обсерватор. Его открыли неделю назад. Напомним, год назад обсерватор на 75 мест уже действовал на базе одной из городских гостиниц. После его перевели в резервный режим. Сейчас обсерватор возобновил работу.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 23.07.21

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