Локдаун в Советском и Югорске ХМАО продлен до конца месяца

В Югорске и Советском власти ХМАО решили продлить ограничения из-за COVID-19. Работа тренажерных залов и кинотеатров до конца месяца будет запрещена. Документ за подписью главы Югры опубликован на портале правительства округа.

До 1 августа большая часть населения Югорска и Советского остаются на самоизоляции. Выходить на улицу, не считая чрезвычайных случаев, разрешается только тем, кто поставил обе прививки от COVID-19.

Работать круглые сутки общепиту можно только на вынос и для доставки заказов. Временные ограничения не касаются придорожных кафе и тех, что находятся в аэропортах, железнодорожных вокзалах и на автовокзалах.

Напомним, в Советском и Югорске локдаун введен в конце июня из-за ухудшения обстановки с COVID-19.

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