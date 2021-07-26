В ХМАО за сутки выявили 198 случаев коронавируса

В Югре за последние сутки выявили еще 198 новых случаев COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 19 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 64 361 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 60. на втором и третьем местах – Нефтеюганск и 28 заразившихся и Нижневартовск – 23 заболевших.

На момент выявления у 166 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония. Состояние 104 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в региональном оперштабе зафиксировали 4 случая летального исхода от осложнений вызванных коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерло 916 человек.

За сутки излечились 75 человек, за весь период пандемии – 60 834 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.07.21

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