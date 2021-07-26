В Югре ожидается резкое похолодание до +1

В Югре по прогнозу метеорологов в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

Рабочая неделя начнется с дождей и гроз, говорится в прогнозе регионального гидромета. Их будет сопровождать сильный ветер. В Сургуте его порывы будут достигать отметки 18 м/с. Об этом предупреждает ЕДДС города. Жителей, традиционно, просят проявлять осторожность. Дома рекомендовано закрыть окна, на улице избегать шатких конструкций и поврежденный деревьев. Парковать авто также следует подальше от зеленых насаждений. Температура воздуха ночью по региону составит +6+11, днем +17+22.

Во вторник, 27 июля, в некоторых районах округа заметно похолодает. На юго-западе региона местами будет +2, хотя на других территориях также +7+12. В среду термометры и вовсе покажут +1 в том же направлении. Днем 27 и 28 июля в среднем по округу воздух прогреется до +15±20, но прогнозируются дожди.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.07.21

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