Югорчанин проведет год и 3 месяца в колонии из-за пьянства за рулем

Городской суд Лангепаса вынес
обвинительный приговор в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
Судом установлено, что подсудимый в 2019 году осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на это, спустя две недели после освобождения из мест лишения свободы, 23 апреля 2021 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и управлял им, передвигаясь по автодороге «Лангепас-Покачи».
Не справившись с управлением, нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с другим автомобилем.
По результатам медицинского освидетельствования мужчина был признан пьяным.
Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.
Лангепас, Елена Васильева
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