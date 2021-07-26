Сложную полостную операцию в «красной зоне» впервые провели врачи Югорска

В Югорской городской больнице впервые провели полостную операцию в красной зоне. У пациентки на фоне кашля обострилась давняя грыжа и вызвала сильные боли в области живота. Бригада специалистов провела экстренную операцию, которая прошла в условиях бокса реанимационного отделения «красной зоны».

Югорские врачи впервые реализовали на практике действия, которые прежде отрабатывали лишь в теории. Если выполнение мелких операций стало уже рутиной, то полостная операция стала первой в госпитале и прошла без осложнений.

На 10 сутки с выздоровлением и отрицательным анализом ПЦР пациентку выписали из госпиталя. Как уточняет депздрав Югры, выздоровление совпало у нее с днем рождения.

Югорск, Александр Непомнящий

Югорск. Другие новости 26.07.21

Югорчанин проведет год и 3 месяца в колонии из-за пьянства за рулем. / В Югре ожидается резкое похолодание до +1. / Уральских губернаторов проверили на устойчивость. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»