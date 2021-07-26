В Югре возбуждено первое уголовное дело за поддельный ПЦР-тест

В Когалыме в отношении 49-летнего жителя Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». За поддельный ПЦР-тест ему грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, мужчина отдал в бухгалтерию организации, где работает, договор об оказании медицинских услуг и результат лабораторных исследований на COVID-19. При этом работодатель оплатил ему расходы на сумму чуть более 3 800 рублей. При проверке было установлено, что предоставленные документы являются поддельными. Позже подозреваемый пояснил, что купил их в Башкортостане.

Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Когалым, Александр Непомнящий

Когалым. Другие новости 26.07.21

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