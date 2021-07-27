В Югре разворачивают еще один коронавирусный обсерватор

Одну из гостиниц в Югре переводят в обсерватор для изоляции жителей региона. В первую очередь это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. 75 мест для больных COVID-19 развернут на базе гостиница «Альберта Хаус», расположенной в городе Нижневартовск. Такое решение было озвучено в ходе заседания правительства первым заместителем губернатора Алексеем Охлопковым.

С учетом этого решения в Югре на данный момент действуют пять обсерваторов для изоляции югорчан, порядка 10 подобных объектов находятся в резерве. Не так давно в Сургуте, после продолжительного перерыва возобновил свою работу обсерватор на базе отдыха «Олимпия». С начала июля туда направляют пациентов из инфекционного стационара госпиталя Сургутской окружной клинической больницы для прохождения дальнейшего лечения. Там размещается несколько десятков человек.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 26.07.21

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