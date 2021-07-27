Ночью в Нефтеюганске из горящего дома эвакуировали 50 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе в ночь на 27 июля произошел пожар в жилом двухэтажном доме. Огонь распространился на площади больше 700 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в 7-м микрорайоне поступило в экстренные службы в час ночи по местному времени. Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили, что в здании горят два подъезда из четырех, пламя дошло до крыши. Общая площадь пожара, которому был присвоен второй номер сложности, составляла 720 квадратных метров.

Спасатели вывели из горящего здания 50 человек, в том числе 15 детей. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание локализовано, проводится проливка и разборка конструкций. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 27.07.21

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