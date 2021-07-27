Заместитель губернатора Югры по строительству и ЖКХ покидает свой пост

С 27 июля заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев покидает свой пост: губернатор округа уже подписала соответствующее распоряжение. В сообщении на сайте правительства ХМАО говорится о том, что он написал заявление по собственному желанию.

В 2018 году Андрей Зобницев сменил на данном посту своего предшественника – Дмитрия Шаповала. В сфере строительства он работал на протяжении 10 лет: начал в 2011 году с Управления капитального строительства, затем, в 2012, перешел в департамент строительства округа. Пять лет проработал в должности заместителя директора департамента по управлению госимуществом.

На посту куратора сферы строительства и ЖКХ Андрей Зобницев, в том числе, занимался решением вопросов с дольщиками. Кроме того, при его непосредственном участии в округе реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.07.21

Ночью в Нефтеюганске из горящего дома эвакуировали 50 человек. / В Югре разворачивают еще один коронавирусный обсерватор. / Четвертое золото Олимпиады: россиянин впервые в истории оказался сильнее всех в тхеквондо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»