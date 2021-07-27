187 новых случаев коронавируса выявили за сутки в ХМАО

В Югре за последние сутки выявили еще 187 новых случаев COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 17 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 64 548 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 60. На втором и третьем местах – Нижневартовск – 38 заразившихся и Урай – 18 заболевших.

На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония. Состояние 139 пациентов тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в региональном оперштабе зафиксировали 2 случая летального исхода от осложнений вызванных коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерло 918 человек.

За сутки излечились 111 человек, за весь период пандемии – 60 945 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.07.21

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