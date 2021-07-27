Губернатор Югры обязала сразу госпитализировать пожилых людей с ковидом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Югре остаётся напряжённой, прозвучало сегодня на заседании Югорского оперштаба.

COVID-19 наиболее опасен для пожилых людей. Поэтому сегодня, 27 июля, глава ХМАО Наталья Комарова поручила госпитализировать людей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, в первые сутки после обращения в медучреждения.

Как отмечают специалисты, коронавирусная инфекция более опасна для людей пожилого возраста. Первая причина – это недостаточный иммунный ответ, вторая – граждане в этом возрасте более подвержены хроническим заболеваниям, которые могут утяжелять течение вирусной инфекции.

«Поручаю Департаменту здравоохранения автономного округа в отношении граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями, принимать решение об их госпитализации в первые сутки обращения в медицинскую организацию по поводу заболевания COVID-19»,заявила Наталья Комарова.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.07.21

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