191 новый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Югре за сутки

За прошедшие сутки в Югре зафиксирован и подтвержден 191 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии в округе более 64 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 18 муниципалитетах. По случаям выявленного заболевания лидирует Сургут – 65 человек, в Нижневартовске – 38 заболевших, и 26 случаев COVID-19 в Ханты-Мансийске.

У 154 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 35 – пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно.

По данным окружного Департамента здравоохранения, из тех, кто сегодня проходит лечение в больницах, 106 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, состояние 142 оценивается как тяжелое.

За прошедшие сутки по данным оперштаба, от коронавируса умерло 5 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.07.21

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