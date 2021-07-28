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Среда, 28 июля 2021, 11:25 мск

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Собачница из Нижневартовска заплатила 40 тысяч морального ущерба покусанной ее овчаркой девочке

Хозяйка немецкой овчарке из Нижневартовска заплатит моральную компенсацию девочке, которую эта собака покусала.

Установлено, что в сентябре 2020 года на 7-летнюю девочку набросилась овчарка и нанесла ребенку травмы.

Случившееся произошло по вине хозяйки, которая выгуливала животное без намордника и не смогла удержать его на поводке.

Ребёнок получил телесные повреждения и проходил лечение в медицинском учреждении.

Прокурор в интересах несовершеннолетней предъявил к собственнику собаки иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с владельца собаки в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 40 тысяч рублей.

Нижневартовск, Елена Васильева

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